Taifun Ragasa - Stärkster Sturm des Jahres: Mehr als 300.000 Menschen in Guangdong evakuiert

Baku, 23. September, AZERTAC

Flüge gestrichen, Schulen und Geschäfte geschlossen, mehr als 300.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Mit Orkanböen von bis zu 220 Kilometern pro Stunde nähert sich der Supertaifun Ragasa der Südküste Chinas.

Die chinesischen Behörden haben in mehreren südlichen Provinzen Maßnahmen zur Hochwasserkontrolle ergriffen und vor heftigen Regenfällen ab Dienstagabend gewarnt. Das chinesische nationale Wetteramt sagte voraus, dass der Taifun am Mittwoch zwischen Mittag und Abend in der Küstenregion zwischen den Städten Zhuhai und Zhanjiang in Guangdong an Land gehen wird. Mehr als 300.000 Menschen wurden aus der südchinesischen Provinz Guangdong in Sicherheit gebracht.

Auch die Einwohner der weltgrößten Glücksspielmetropole Macau bereiten sich auf erhebliche Auswirkungen vor, und es wurden Schulschließungen und Evakuierungspläne in die Wege geleitet.

In Chinas Technologiezentrum Shenzhen haben die Behörden nach eigenen Angaben mehr als 800 Notunterkünfte vorbereitet.

Taiwans Regierung hat mehr als 7600 Menschen aus den südlichen und östlichen Bergregionen evakuiert, mehr als 8000 Haushalte waren dort von einem Stromausfall betroffen, 273 Flüge wurden gestrichen und einige Zugverbindungen eingestellt.

Ragasa fegte am Montag durch den Norden der Philippinen und veranlasste Präsident Ferdinand Marcos Jr. dazu, die Katastrophenschutzbehörde des Landes in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen und alle Regierungsstellen zu mobilisieren. Mindestens drei Menschen starben, mindestens fünf Menschen wurden als vermisst gemeldet und mehr als 17.500 Menschen wurden vertrieben.