Treffen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sergio Mattarella im erweiterten Format AKTUALISIERT

Baku, 30. September, AZERTAC

Der offizielle Besuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Aserbaidschan wird fortgesetzt. Zunächst fand ein Vier-Augen-Gespräch zwischen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und dem Präsidenten der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, statt, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Anschließend setzten die Präsidenten ihre Gespräche im erweiterten Format fort.

Präsident Ilham Aliyev sagte bei dem Treffen:

-Sehr geehrter Herr Präsident,

verehrte Gäste,

ich heiße Sie herzlich in Aserbaidschan willkommen. Wir messen Ihrem Besuch große Bedeutung bei. Er ist ein Ausdruck der freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Aserbaidschan.

Wir treffen uns recht oft in Rom. Gleichzeitig ist dies Ihr zweiter offizieller Besuch in Aserbaidschan. Während unseres Treffens im vergangenen Jahr habe ich Sie nach Aserbaidschan eingeladen, und ich danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Heute ist die Entwicklung der italienisch-aserbaidschanischen Beziehungen deutlich sichtbar. Wir haben bereits mehrere wichtige Themen besprochen. Unsere Zusammenarbeit ist vielschichtig. Man kann sagen, dass sie viele Bereiche umfasst, von der Energie bis zur industriellen Produktion. Derzeit ist unsere Kooperation, die auch den Bildungssektor einschließt, von wahrhaft strategischer Bedeutung, und ich kann sagen, dass die vor fünf Jahren unterzeichnete Gemeinsame Erklärung über die umfassende strategische Partnerschaft vollständig umgesetzt wird.

Unsere Beziehungen sind auch für die Entwicklung der Region, in der wir uns befinden, von großer Bedeutung und wirken sich positiv auf unsere Beziehungen zur Europäischen Union aus. Italien hat unsere Bemühungen stets unterstützt, engere Beziehungen zur Europäischen Union aufzubauen, und wir sind Ihnen dafür dankbar.

Natürlich gibt es viele bedeutende Ergebnisse im Energiesektor. Darüber haben wir bereits gesprochen. Wir werden diese Diskussion nun in einem breiteren Rahmen fortsetzen. Selbstverständlich können wir uns zu Recht zu den bereits erzielten Ergebnissen beglückwünschen. Aber unsere Pläne sind weiter gefasst. Die Umsetzung neuer Projekte im Energiesektor, sowohl bilateral mit Italien als auch mit der Europäischen Union insgesamt, ist sehr wichtig, und wir arbeiten erfolgreich an diesen Themen.

Morgen findet außerdem eine wunderbare Veranstaltung statt. Wir werden gemeinsam das neue Gebäude der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität feiern. Dies ist in der Tat unser Freundschaftsprojekt. Vom Beginn des Projekts bis zur Umsetzung sind nur drei Jahre vergangen. Im Jahr 2022 habe ich eine entsprechende Anordnung erlassen, und Hunderte von Studierenden nehmen bereits am Studium teil. Sie werden die Zukunft der italienisch-aserbaidschanischen Freundschaft mitgestalten. Sie erhalten nicht nur eine exzellente Ausbildung, sondern werden auch die Freundschaft zwischen unseren Ländern weiter stärken.

Ich grüße Sie nochmals und sage: „Herzlich willkommen!“

X X X

Italiens Präsident Sergio Mattarella sagte:

-Vielen Dank, Herr Präsident. Wie ich bereits bei unserem Treffen erwähnt habe, freue ich mich, erneut in Baku zu sein. Es erfüllt mich mit großer Freude, Sie nach sieben Jahren wieder in Baku zu sehen. Dies ist ein Beweis für die tiefe Freundschaft, die unsere Länder verbindet, und für die vielschichtige strategische Partnerschaft zwischen uns.

Ihr Besuch in Rom ist ein weiteres lebendiges Beispiel für unsere freundschaftlichen Beziehungen. Wir messen insbesondere der strategischen Partnerschaft zwischen unseren Ländern große Bedeutung bei. Diese Beziehungen weiten sich weiter aus, umfassen viele Bereiche und sind für die Zukunft von großer Wichtigkeit.

Es ist mir eine große Ehre, gemeinsam mit Ihnen morgen an der Eröffnung des neuen Universitätscampus teilzunehmen. Dies beweist erneut, dass die Partnerschaft zwischen unseren Ländern nicht auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt ist. Es ist auch ein Beispiel für das hohe Niveau der kulturellen Beziehungen zwischen uns und dafür, dass sie künftig neue Horizonte für die Zusammenarbeit unserer jungen Menschen eröffnen werden.

Lassen Sie mich Ihnen meinen aufrichtigen Dank für Ihre Einladung aussprechen. Dies ist zugleich Anlass für weitere zukünftige Treffen.