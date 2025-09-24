Trump hebt Lösung des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan vor der UN-Generalversammlung hervor

Baku, 24. September, AZERTAC

Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen (UNGA) hat US-Präsident Donald Trump erneut seine Behauptung bekräftigt, sieben langjährige Konflikte beendet zu haben. Er erklärte: „In nur sieben Monaten habe ich sieben unlösbare Kriege beendet.“

Zu den von ihm genannten Konflikten zählten unter anderem: Israel und Iran, Indien und Pakistan, Ruanda und die Demokratische Republik Kongo, Thailand und Kambodscha, Armenien und Aserbaidschan, Ägypten und Äthiopien sowie Serbien und Kosovo.

In seiner Ansprache vor der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung sagte Trump weiter: „Man sagte, diese Kriege seien unlösbar – einige dauerten 31 Jahre, einer sogar 36 Jahre. Ich habe sieben Kriege beendet, in all diesen Fällen tobten die Konflikte und forderten zahllose Menschenleben.“

Er betonte zudem, dass kein anderer Präsident oder Staatsführer „je etwas Vergleichbares erreicht habe.“