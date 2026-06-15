Türkischer Präsident gratuliert Aserbaidschan zum Nationalen Rettungstag

Ankara, 15. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, hat Aserbaidschan anlässlich zum Nationalen Rettungstag am 15. Juni gratuliert.

Wie AZERTAC berichtet, veröffentlichte das türkische Staatsoberhaupt hierzu einen Beitrag.

„Ich gratuliere Aserbaidschan herzlich zum Nationalen Rettungstag. Meinen aserbaidschanischen Schwestern und Brüdern, mit denen wir durch die Verbundenheit unserer Herzen im Geiste des Leitspruchs “Eine Nation, zwei Staaten“ vereint sind, übermittle ich aus der Türkei meine Grüße und meine Zuneigung“, hieß es in dem Beitrag, der mit der Abkürzung TRAZ begleitet wurde, die aus den Anfangsbuchstaben der Staatsnamen besteht.

Ramin Abdullayev