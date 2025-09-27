Türkischer Präsident: Karabach ist für ewig Aserbaidschans Territorium!

Ankara, 27. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, gedachte der aserbaidschanischen Märtyrer, die ihr Leben für die territoriale Integrität und Souveränität ihres Landes geopfert haben.

Anlässlich des Gedenktages am 27. September veröffentlichte der türkische Staatschef einen Beitrag in den sozialen Medien.

„Am Gedenktag, der in unserem befreundeten und brüderlichen Land Aserbaidschan begangen wird, ehre ich auch das Andenken der Märtyrer mit tiefem Respekt und danke den Veteranen, die bei der Befreiung Karabachs und anderer besetzter Gebiete Aserbaidschans Heldentum gezeigt haben. Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“, erklärte Präsident Erdoğan.