Türkisches Verteidigungsministerium gratuliert Aserbaidschan zum Tag der staatlichen Souveränität

Ankara, 20. September, AZERTAC

Das türkische Verteidigungsministerium hat Aserbaidschan zum Tag der staatlichen Souveränität gratuliert.

Wie AZERTAC berichtet, wurde in einem Beitrag des Verteidigungsministeriums des Bruderlandes in den sozialen Netzwerken auf die unerschütterliche Einheit zwischen Ankara und Baku unter dem Motto „Eine Nation, zwei Staaten“ hingewiesen.

„Wir gratulieren unseren Brüdern in Aserbaidschan zum 20. September – dem Tag der staatlichen Souveränität. Die Türkei und Aserbaidschan werden ihre Einheit im Geiste von „Eine Nation, zwei Staaten” weiter festigen“, heißt es in dem Beitrag.

In dem Beitrag wurde außerdem der offizielle Account des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums (@wwwmodgovaz) erwähnt.