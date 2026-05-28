Türkisches Verteidigungsministerium: Unabhängigkeitsgeist lebt in den Herzen der türkischen und aserbaidschanischen Völker weiter

Ankara, 28. Mai, AZERTAC

Das Verteidigungsministerium der Turkey hat Aserbaidschan anlässlich des 28. Mai – des Unabhängigkeitstages – gratuliert.

In dem Beitrag des Ministeriums in den sozialen Medien wurde Mammad Amin Rasulzade, einer der Gründerväter der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik, mit den Worten zitiert: „Die einmal gehisste Flagge wird niemals fallen!“

Das Verteidigungsministerium erklärte: „Der Geist der Unabhängigkeit, der am 28. Mai 1918 über Aserbaidschan aufstieg, lebt weiterhin in den Herzen der türkischen und aserbaidschanischen Völker weiter.“

„Am Unabhängigkeitstag unseres Bruderlandes grüßen wir voller Stolz das Volk Aserbaidschans, das einen untrennbaren Teil der edlen türkischen Nation bildet. Mit tiefem Respekt und Dankbarkeit gedenken wir der Märtyrer, die ihr Leben für das Vaterland hingegeben haben, und sprechen den heldenhaften Veteranen unsere Anerkennung aus“, fügte das Ministerium hinzu.