UN-Generalsekretär: COP29 stand ganz oben auf der Tagesordnung des G20-Gipfels in Rio

Baku, 21. November, AZERTAC

„Ich bin gerade vom G20-Gipfel in Rio zurückgekehrt. COP29 stand ganz oben auf der Tagesordnung“, sagte António Guterres, UN-Generalsekretär, bei seiner Rede auf der Pressekonferenz, die am Donnerstag in Baku stattfand.

„Ich habe die Staats- und Regierungschefs der G20 aufgefordert, ihre Minister und Verhandlungsführer anzuweisen, bei der COP29 ein neues ehrgeiziges Klimafinanzierungsziel zu erreichen. Und ich habe gehört, wie ein Staats- und Regierungschef nach dem anderen die Bedeutung konkreter Erfolge betont hat. Die Delegationen und die COP-Präsidentschaft arbeiten hart daran, eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber wie ich bei meiner Eröffnungsrede hier sagte, tickt die Uhr. Ich spüre den Wunsch nach einer Einigung. Ein ehrgeiziges und ausgewogenes Paket zu allen offenen Fragen vorzulegen, wobei ein neues Finanzziel im Mittelpunkt steht. Ein Scheitern ist keine Option“, fügte der UN-Generalsekretär hinzu.