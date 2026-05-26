Unabhängigkeitstag Aserbaidschans mit Veranstaltungen in Tiflis begangen

Tiflis, 26. Mai, AZERTAC

In der georgischen Hauptstadt Tiflis ist der Unabhängigkeitstag Aserbaidschans am 28. Mai mit mehreren Veranstaltungen gefeiert worden. Vertreter der aserbaidschanischen Botschaft, der SOCAR-Vertretung in Georgien sowie Mitglieder der aserbaidschanischen Community nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Im Heydar-Aliyev-Park im Zentrum von Tiflis wurde des Nationalleaders des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev gedacht. Zudem besuchten die Teilnehmer das Pantheon mit den Gräbern der Gründer der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik, Fatali Khan Khoyski und Hasan Bey Aghayev.

Im Rahmen der Feierlichkeiten fand auch ein offizieller Empfang statt. Zudem wurden in einer Ausstellung Arbeiten von Studenten sowie Produkte aserbaidschanischer Unternehmen präsentiert.