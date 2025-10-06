Ungarischer Premierminister Viktor Orbán zu Besuch in Aserbaidschan

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán, ist am 6. Oktober zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um am 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation Türkischer Staaten (OTS) teilzunehmen.

Wie AZERTAC berichtet, wurde am internationalen Flughafen Heydar Aliyev eine Ehrenformation für den ungarischen Premierminister gehalten.

Viktor Orbán wurde am Internationalen Flughafen Gabala von dem aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.