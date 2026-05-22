Uno-Vizegeneralsekretärin: Sichere und bezahlbare Wohnungen bedeuten für Schutz und Würde von Frauen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Bei einer im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) in Baku abgehaltenen Diskussion hat die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed betont, dass sichere und bezahlbare Wohnungen nicht nur Unterkunft, sondern auch Schutz, Würde und Grundlage für Chancen seien.

Wie AZERTAC berichtet, sprach sie bei einem Runden Tisch zum Thema „Gendergleichheit und angemessener Wohnraum zur Stärkung von Frauen“. Dabei hob sie hervor, dass Frauen weltweit besonders häufig unter fehlenden Landrechten, unsicheren Wohnverhältnissen und eingeschränktem Zugang zu Finanz- und Kreditmöglichkeiten leiden.

Zudem wies sie darauf hin, dass unzureichender Wohnraum bestehende Ungleichheiten verschärfe und Frauen daran hindere, aus Gewaltkreisläufen auszubrechen und stabile Lebensperspektiven aufzubauen.