US-Außenministerium: Kaspische Region ist ein empfindlicher Punkt in der US-amerikanischen Strategischen Politik

New York, 24. September, AZERTAC

„Die Kaspische Region, einschließlich des Südkaukasus und Zentralasiens, ist ein empfindlicher Punkt in der US-amerikanischen Strategischen Politik“, erklärte Caleb Orr, der Hauptberater des stellvertretenden US-Außenministers, beim 6. Kaspischen Wirtschaftsforum, das vom Kaspischen Politikzentrum in New York organisiert wurde.

Er betonte, dass es sich hierbei nicht um ein kurzfristiges Interesse, sondern um eine langfristige Perspektive handelt. „Dies ist ein Bereich, in den die Vereinigten Staaten als wichtiges strategisches Interesse investieren und aufbauen wollen. Die USA haben seit vielen Jahren in diese Region investiert. In den letzten 30 Jahren wurden mehr als 30 Milliarden Dollar in die Region investiert“, fügte der Beamte des US-Außenministeriums hinzu.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

New York