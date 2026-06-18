USA: Apple und Intel einigen sich auf Chipproduktion in den USA

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Die amerikanischen Konzerne Apple und Intel haben sich auf eine Zusammenarbeit für die Entwicklung und Produktion von Computerchips in den USA geeinigt.

Dies gab US-Präsident Trump auf seiner Kurznachrichten-Plattform "Truth Social" bekannt. Für Apple bedeutet der Schritt eine Diversifizierung seiner Lieferkette. Bislang war der Konzern hier stark vom taiwanischen Konzern TSMC abhängig. Der Halbleiter-Produzent Intel wiederum ⁠sichert sich durch den Auftrag eine stetige Nachfrage ⁠eines der weltgrößten Elektronikkonzerne.

Die US-Regierung verstärkt derzeit ihre ‌Bemühungen, die heimischen ‌Lieferketten für kritische Mineralien sowie Halbleiter abzusichern und die Abhängigkeit von China zu verringern. Dazu gehört auch der Erwerb von Unternehmensanteilen. Bei Intel ist der Staat seit dem vergangenen Jahr mit zehn Prozent beteiligt.