Veranstaltung im Rahmen von WUF13: „Vom Urbizid zum Wiederaufbau nach dem Konflikt“ VIDEO

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) fand im aserbaidschanischen Pavillon die Veranstaltung „Vom Urbizid zum Wiederaufbau nach dem Konflikt“ statt. Organisiert wurde sie von den Sondervertretungen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in den Regionen Latschin und Kelbadschar.

Wie AZERTAC berichtet, standen die Wiederaufbauarbeiten und die Stadtentwicklungspolitik in Garabagh im Mittelpunkt der Veranstaltung. Zu Beginn wurden Videoaufnahmen der laufenden Restaurierungs- und Infrastrukturprojekte gezeigt.

Die Sondervertreter des Präsidenten, Masim Mammadov und Baschir Hajiyev, informierten über den Stand der Wiederaufbauarbeiten, Stadtplanungsprozesse und die Rückkehr der Bevölkerung in ihre Heimatregionen.

Dabei wurde hervorgehoben, dass während der rund 30-jährigen Besatzung Garabaghs Infrastruktur sowie historisches und kulturelles Erbe schwer zerstört wurden. Heute kehre jedoch dank der Wiederaufbaumaßnahmen neues Leben in die Region zurück.