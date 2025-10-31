Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Verhandlung gegen armenische Staatsbürger: Beweisaufnahme abgeschlossen – Staatsanwälte beantragen Frist zur Vorbereitung der Plädoyers - GERICHT

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen setzte sich am 31. Oktober fort, wie AZERTAC berichtete.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, eine Gruppe von Opfern, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Zu Beginn der Verhandlung wandte sich der Verteidiger des Angeklagten Levon Mnatsakanyan, Ogtay Madatov, an das Gericht und bat darum, während der Pause ein Gespräch mit seinem Mandanten führen zu dürfen. Der Vorsitzende Richter erklärte, dass ihm dies in der Pause ermöglicht werde.

Anschließend stellte der Angeklagte David Manukyan einen Antrag und erklärte, dass er mit einigen Punkten der gegen ihn erhobenen Anklage nicht einverstanden sei. Er beantragte, den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung aus den ihn betreffenden Episoden des Strafverfahrens zu streichen und das gegen ihn geführte Verfahren in ein separates Verfahren abzuspalten.

Der Verteidiger Manukyans unterstützte den Antrag seines Mandanten. Staatsanwalt Fuad Musayev erklärte in seiner Stellungnahme, dass sich das Verfahren derzeit nicht in der Phase der Beweiswürdigung befinde und die vorgebrachten Argumente erst in dieser Phase zu bewerten seien. Die Anklageseite werde sich hierzu nach Abschluss der Beweisaufnahme, während der Plädoyers, äußern. Musayev erinnerte zugleich daran, dass die rechtliche Bewertung der Beweise im Beratungszimmer des Gerichts erfolgen werde.

Nach Anhörung der Vertreter der Geschädigten entschied das Gericht, den Antrag als unbegründet abzulehnen.

Im Anschluss beantragte die Verteidigerin Leyla Namazzade, die den Angeklagten Madat Babayan vertritt, bestimmte Episoden der gegen ihren Mandanten erhobenen Anklage zu streichen. Babayan erklärte, dass er mit dem Antrag seiner Verteidigerin einverstanden sei.

Staatsanwältin Tarana Mammadova wies darauf hin, dass die im Antrag genannten Punkte nicht Gegenstand der aktuellen Verfahrensphase seien, und betonte, dass diese vom Gericht im Beratungszimmer bewertet würden. Das Gericht entschied, dass über die im Antrag genannten Punkte im Beratungszimmer entschieden werde, und ließ den Antrag unbehandelt.

Der Angeklagte Bako Sahakjan beantwortete Fragen seines Verteidigers zu den in der vorherigen Sitzung vorgelegten Beweismitteln.

Daraufhin teilte der Verteidiger von Levon Mnatsakanyan mit, dass er seinem Mandanten während eines vertraulichen Gesprächs mehrere Dokumente aus dessen Privatarchiv übergeben habe, die in die Strafakte aufgenommen werden sollten, und legte diese dem Gericht vor.

Der Verteidiger von Levon Balayan, Sagi Mammadov, bat ebenfalls um die Möglichkeit eines vertraulichen Gesprächs mit seinem Mandanten. Richter Zeynal Aghayev erklärte, dass hierfür in der Sitzungspause entsprechende Bedingungen geschaffen würden.

Am Ende der Verhandlung erkundigte sich der Vorsitzende Richter nach den Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten zur Abschließung der Beweisaufnahme. Keine der Parteien erhob Einwände.

Der leitende Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, Vüsal Aliyev, erklärte, dass die Anklageseite die während der Hauptverhandlung vorgelegten Beweise als ausreichend betrachte.

Der Vorsitzende Richter verkündete daraufhin das Ende der Beweisaufnahme und erinnerte die Prozessbeteiligten daran, dass sich ihre Plädoyers ausschließlich auf die in der Hauptverhandlung geprüften Beweismittel beziehen dürfen.

Die Staatsanwälte beantragten daraufhin eine Frist bis zum 3. November, um ihre Plädoyers vorzubereiten.

Das Gericht beschloss, die Verhandlung fortzusetzen und in der nächsten Sitzung mit den Schlussvorträgen der Parteien zu beginnen.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 3. November angesetzt.

Fünfzehn Angeklagte armenischer Herkunft werden in dem Strafverfahren im Zusammenhang mit zahlreichen Straftaten angeklagt, die im Rahmen des von dem armenischen Staat geführten Angriffskrieges auf das Territorium Aserbaidschans begangen wurden, darunter die bereits erwähnte kriminelle Vereinigung, unter Verletzung innerstaatlicher und internationaler Rechtsnormen. Diese Verbrechen wurden mit dem Ziel der militärischen Aggression gegen Aserbaidschan verübt und unter direkter Führung und Beteiligung des armenischen Staates, seiner Staatsinstitutionen, seiner Streitkräfte und illegaler bewaffneter Formationen durch schriftliche und mündliche Weisungen, Anordnungen und Richtlinien; durch materielle, technische und personelle Unterstützung; zentralisierte Steuerung; sowie unter strenger Kontrolle und unter Führung und direkter oder indirekter Beteiligung von Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles und anderen.

Die folgenden Personen – Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan – werden nach den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan angeklagt: Artikel 100 (Planung, Vorbereitung, Einleitung und Führung eines Angriffskrieges); Artikel 102 (Angriff auf Personen oder Organisationen mit internationalem Schutzstatus); Artikel 103 (Völkermord); Artikel 105 (Ausrottung der Bevölkerung); Artikel 106 (Versklavung); Artikel 107 (Deportation oder erzwungene Vertreibung der Bevölkerung); Artikel 109 (Verfolgung); Artikel 110 (Erzwungenes Verschwindenlassen von Personen); Artikel 112 (Freiheitsentzug entgegen dem Völkerrecht); Artikel 113 (Folter); Artikel 114 (Söldnerdienst); Artikel 115 (Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges); Artikel 116 (Verletzung des humanitären Völkerrechts im bewaffneten Konflikt); Artikel 118 (militärische Raubzüge); Artikel 120 (vorsätzliche Tötung); Artikel 192 (illegales Unternehmertum); Artikel 214 (Terrorismus); Artikel 214-1 (Finanzierung von Terrorismus); Artikel 218 (Gründung einer kriminellen Organisation); Artikel 228 (illegaler Erwerb, Übertragung, Verkauf, Lagerung, Transport und Besitz von Waffen, Munition, Sprengstoffen und Vorrichtungen); Artikel 270-1 (Handlungen, die die Luftfahrtsicherheit bedrohen); Artikel 277 (Attentat auf einen Staats- oder Amtsträger); Artikel 278 (gewaltsame Aneignung und Beibehaltung der Macht, gewaltsame Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung des Staates); Artikel 279 (Gründung von nicht gesetzlich vorgesehenen bewaffneten Gruppen) sowie weitere Artikel.

