Vertreter der Malediven: Gespräche in Baku waren sehr produktiv

Baku, 22. Mai, AZERTAC

„Das WUF13 ist das erste Weltstädteforum, an dem ich teilnehme. Ich hatte in Baku äußerst fruchtbare und produktive Gespräche“, sagte der Vertreter der Malediven, Hussain Ziyad, gegenüber AZERTAC.

Im Rahmen des Forums habe er zahlreiche Experten aus verschiedenen Ländern getroffen und internationale Erfahrungen im Bereich Wohnraumpolitik kennengelernt.