Vertreter der Partei Neues Aserbaidschan trifft Vorsitzenden der Nationalen Einheitspartei Nordzyperns

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Der stellvertretende Vorsitzende der Partei Neues Aserbaidschan (PNA), Tahir Budagov, hat in Baku eine Delegation unter Leitung von Ünal Üstel, dem Ministerpräsidenten der Türkischen Republik Nordzypern und Vorsitzender der Nationalen Einheitspartei (UBP), empfangen.

Bei dem Treffen wurden die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Nordzypern sowie die Zusammenarbeit im Rahmen der türkischen Welt erörtert. Die Gesprächspartner würdigten zudem die Umsetzung eines trilateralen Memorandums, das 2023 zwischen der PNA, der türkischen AK-Partei und der UBP unterzeichnet worden war.

Darüber hinaus tauschten sich die Parteien über Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen den Regierungsparteien und weitere Fragen von gemeinsamem Interesse aus.