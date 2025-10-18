Verwaltungsbüro der Aserbaidschanischen Botschaft beim Heiligen Stuhl eröffnet Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an Veranstaltung teil VIDEO

Vatikan, 18. Oktober, AZERTAC

Am 17. Oktober fand die offizielle Eröffnungszeremonie des Verwaltungsbüros der Botschaft der Republik Aserbaidschan beim Heiligen Stuhl statt.

An der Veranstaltung nahmen die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, sowie Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär des Vatikans, teil.

Der Botschafter Aserbaidschans beim Heiligen Stuhl, Ilgar Mukhtarov, informierte die Anwesenden über das neu eröffnete Verwaltungsbüro, das sich in der Via della Conciliazione befindet – der Hauptstraße, die direkt zum Petersdom führt und sich in unmittelbarer Nähe zum Apostolischen Palast des Vatikans erstreckt. In dieser Straße sind auch offizielle Institutionen des Vatikans sowie Verwaltungsbüros mehrerer beim Heiligen Stuhl akkreditierter Botschaften ansässig.

Hervorgehoben wurde, dass sich die Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl in den vergangenen Jahren kontinuierlich und im Geiste gegenseitigen Respekts, Interesses und einer engen Zusammenarbeit entwickelt haben. Die Partnerschaft vertieft und erweitert sich zunehmend in verschiedenen Bereichen.

Im Anschluss an die Zeremonie tauschten sich die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und Kardinal Pietro Parolin an einem Teetisch über die bilateralen Beziehungen, die internationale Agenda und weitere Themen von beiderseitigem Interesse aus.

Angesichts der Tatsache, dass der Heilige Stuhl das spirituelle und ideologische Zentrum für mehr als eine Milliarde Katholiken weltweit darstellt, kommt der Tätigkeit der diplomatischen Vertretung Aserbaidschans besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Realität des Landes in der internationalen Gemeinschaft sichtbar zu machen.

Im Jahr 2021 unterzeichnete Präsident Ilham Aliyev das Gesetz über die Einrichtung der Botschaft Aserbaidschans beim Heiligen Stuhl. Im Jahr 2022 wurde Ilgar Mukhtarov zum ersten residierenden Botschafter Aserbaidschans beim Heiligen Stuhl ernannt.