Videoaufnahmen von Arkady Ghukasyans Anwesenheit in Schuscha nach der Besatzung im Gericht gezeigt

Baku, 1. Mai, AZERTAC

Bei einer Gerichtsverhandlung am Donnerstag vor dem Militärgericht in Baku wurden Videoaufnahmen gezeigt, die die Anwesenheit des Angeklagten Arkady Ghukasyan unmittelbar nach der Besetzung von Schuscha belegen.

Während der Sichtung des Materials erklärten die Staatsanwälte, dass die Aufnahmen direkt nach der Okkupation von Schuscha entstanden seien, und befragten daraufhin Ghukasyan. Der Angeklagte identifizierte mehrere Personen im Video: „Der Mann in Zivilkleidung in der Mitte ist der Fahrer. Hinter mir steht Oleg Isayan im Anzug. Im Hintergrund erkenne ich Armen Isagulov. Der Zweite ist Zori Balayan. Vasily Atajanyan trägt Zivilkleidung. Jetzt ist Bischof Pargev an die Stelle des Fahrers getreten... Die übrigen erkenne ich nicht, sie scheinen einfache Soldaten zu sein.“

Der Prozess gegen mehrere armenische Staatsbürger, denen unter anderem Kriegsverbrechen, Terrorismus, Vorbereitung eines Angriffskriegs, Völkermord, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht sowie Terrorismusfinanzierung vorgeworfen werden, wird fortgesetzt.