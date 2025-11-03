Vier aserbaidschanische Muay-Thai-Kämpfer nehmen an Islamischen Solidaritätsspielen 2025 in Riad teil

Baku, 3. November, AZERTAC

Aserbaidschanische Athleten werden bei den 6. Islamischen Solidaritätsspielen, die in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden, im Muay Thai um Medaillen kämpfen.

Aserbaidschan wird durch vier Kämpfer vertreten sein.

Die Spiele finden vom 7. bis 21. November statt.