Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York

New York, 25. September, AZERTAC

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, ist am 25. September in New York Ales Musar, mit dem Ehemann des slowenischen Präsidenten zusammengetroffen.

Während des Treffens informierte Ales Musar über die Aktivitäten der ITF Enhancing Human Security, einer 1998 von der slowenischen Regierung gegründeten humanitären Non-Profit-Organisation zur Unterstützung von Minenopfern.

Leyla Aliyeva wies auf das Minenproblem in Aserbaidschan hin. Sie betonte, dass Minen eine ernsthafte Hürde für die groß angelegten Wiederaufbau- und Rekonstruktionsarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans sowie für die Rückkehr ehemaliger Binnenvertriebener im Rahmen des Programms „Große Rückkehr“ darstellen. Trotz dieser Herausforderungen führt Aserbaidschan umfangreiche humanitäre Minenräumungen durch, unterstützt Minenopfer und setzt Aufklärungsmaßnahmen über die Gefahren von explosiven Kampfmitteln um.

Im Verlauf des Gesprächs tauschten die Teilnehmer auch Meinungen zur globalen Wasserknappheit und zum sinkenden Wasserspiegel des Kaspischen Meeres aus. Dabei wurde auch die Bedeutung des in Slowenien stattfindenden Wasserforums in Bled erörtert.

Darüber hinaus diskutierten die Seiten über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Aserbaidschan und Slowenien in diesen Bereichen.