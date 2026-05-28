Vizepräsidentin des ukrainischen Parlaments: Baku wird in diesem Sommer weitere 120 ukrainische Kinder aufnehmen

Kiew, 28. Mai, AZERTAC

„Vor wenigen Tagen wurden wir alle Zeugen des schrecklichen Beschusses von Kiew. Auch die aserbaidschanische Botschaft wurde beschädigt. Raketen schlugen in der Nähe des Gebäudes ein, und durch die Druckwelle wurden die Fenster zerstört. Dies ist nicht der erste derartige Vorfall. Ein ähnliches Ereignis ereignete sich bereits im November vergangenen Jahres“, erklärte Olena Kondratyuk, Vizepräsidentin der Werchowna Rada der Ukraine.

„Dennoch blieben sämtliche Mitarbeiter der Botschaft, einschließlich des Botschafters selbst, in Kiew und setzten ihre Arbeit fort. Dies ist ein Zeichen des Vertrauens in die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie der Unterstützung dafür. Während des Krieges beteiligt sich Aserbaidschan am Wiederaufbau von Irpin. Aserbaidschan hat der Ukraine elf Energiehilfepakete zur Bewältigung der Energiekrise bereitgestellt und Rehabilitations- sowie Erholungsprogramme für 600 ukrainische Kinder in Aserbaidschan unterstützt. In diesem Sommer wird Baku voraussichtlich weitere 120 ukrainische Kinder aufnehmen. Ich danke dem Staat Aserbaidschan für all diese Unterstützung“, betonte die Vizepräsidentin.