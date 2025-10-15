Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Trump in der Karibik erneut ein Boot von Drogenschmugglern angegriffen.
Dabei seien sechs Männer getötet worden, erklärte Trump. Der Schlag sei unmittelbar vor der Küste Venezuelas in internationalen Gewässern erfolgt. Der Geheimdienst habe bestätigt, dass das Boot in Verbindung mit Drogennetzwerken gestanden habe und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs gewesen sei.
In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Die Vereinten Nationen haben die US-Regierung zur Zurückhaltung aufgefordert. Ein Grund ist die Frage der Rechtsgrundlage.
