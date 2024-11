Vorsitzende des Senats des Oliy Majlis von Usbekistan ist in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 16. November, AZERTAC

Tanzila Narbayeva, Vorsitzende des Senats des Oliy Majlis (deutsch Oberste Versammlung') der Republik Usbekistan, ist am Samstag in Aserbaidschan eingetroffen, um an der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien (COP29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen teilzunehmen.

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde Tanzila Narbayeva vom aserbaidschanischen Abgeordneten Sattar Mohbaliyev und anderen Beamten begrüßt.

Am 16. und 17. November findet in Baku im Rahmen der COP29 ein Parlamentstreffen statt. Die Veranstaltung wird von der Interparlamentarischen Union und dem Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan gemeinsam organisiert und begrüßt 92 Delegationen aus 66 Ländern und internationalen Organisationen.