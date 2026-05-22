Vorsitzender der Aolun Energy Co., Ltd.: WUF13 entwickelte sich zu einer wichtigen Plattform für Diskussionen über grüne Energie und „Smart City“-Lösungen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

„Im Rahmen der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13) in Baku diskutieren wir über grüne Energie, technologische Lösungen sowie sicherheitsorientierte Stadtentwicklung. Die Veranstaltung dient als bedeutende Plattform für den Erfahrungsaustausch und die Anbahnung neuer Partnerschaften“, sagte Xue Guoqiang, Vorsitzender von Aolun Energy (Beijing) Co., Ltd..

„Die gegenwärtigen globalen Herausforderungen – Klimawandel, Ressourcenknappheit und Sicherheitsrisiken in urbanen Räumen – machen eine Transformation des städtischen Entwicklungsmodells erforderlich. Der Einsatz moderner Technologien im Rahmen des ‚Smart City‘-Konzepts kann die Stadtverwaltung stärken, die Sicherheit der Bevölkerung erhöhen und dazu beitragen, Risiken wie Brände oder Gasunfälle zu minimieren“, betonte der Vorsitzende.