Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus nimmt an internationalem Friedenstreffen „Daring Peace“ in Rom teil

Rom, 29. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Amtes für Muslime im Kaukasus Scheichulislam Allahschukur Paschazade nahm in Rom am internationalen Dialog- und Friedensgebet „Daring Peace“ teil, das von der Gemeinschaft Sant’Egidio organisiert wurde.

Am Treffen beteiligten sich auch der Großimam von Al-Azhar Ahmed El-Tayeb sowie religiöse Führer, Gelehrte und Vertreter internationaler Organisationen.

Der Papst Leo XIV. hielt eine Rede bei der Sitzung. Bei der Veranstaltung hob das Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche, Papst Leo XIV., die Heiligkeit des Friedens hervor: „Genug der Kriege, ihrer qualvollen Tode, Zerstörungen, Vertreibungen… Krieg ist niemals heilig, nur der Frieden ist heilig, denn ihn will Gott! Wir müssen dafür sorgen, dass diese Epoche, die die Geschichte durch Krieg und die Überheblichkeit der Macht geprägt hat, möglichst bald endet und eine neue Geschichte beginnt.“

Nihad Budagov