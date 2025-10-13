Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft UN-Generalsekretär in New York

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Amtes für Muslime im Kaukasus Scheichulislam Allahshukur Paschazade, traf im Rahmen seines Besuchs in den USA mit dem UN-Generalsekretär António Guterres zusaammen.

Scheichulislam Allahshukur Paschazade übermittelte dem UN-Generalsekretär die Grüße des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und der ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva.

Bei dem Treffen erörterte man interreligiösen Dialog betreffende Fragen.