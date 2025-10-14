Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft Vertreter internationaler Organisationen in New York

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Amtes für Muslime im Kaukasus Scheichulislam Allahshukur Paschazade traf im Rahmen seines Besuchs in den Vereinigten Staaten mit dem Hohen Vertreter der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen (UNAOC) Miguel Ángel Moratinos zusammen.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten Themen von gemeinsamem Interesse sowie die Aussichten für eine Zusammenarbeit.

Miguel Ángel Moratinos gratulierte dem aserbaidschanischen Volk zur Wiederherstellung des Friedens mit Armenien und betonte, dass die UNAOC bereit sei, die enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan fortzusetzen.

Weiterhin wurden Vorbereitungen für die internationale Konferenz zur Bekämpfung von Islamophobie besprochen, die im nächsten Jahr in Aserbaidschan stattfinden wird und gemeinsam vom Amt für Muslime im Kaukasus, dem Muslimischen Ältestenrat und der UNAOC organisiert wird. Außerdem wurde das 11. Globale UNAOC-Forum thematisiert, das noch in diesem Jahr in Saudi-Arabien stattfinden soll.

Darüber hinaus traf Scheichulislam Allahshukur Paschazade den Generalsekretär von Religions for Peace, Francis Kuria.

Beim Treffen wurde die aserbaidschanischen Delegation über die Aktivitäten der Organisation informiert.

Scheichulislam Allahshukur Paschazade informierte Francis Kuria über das Modell des Multikulturalismus und der interreligiösen Harmonie in Aserbaidschan und hob dabei die unvergleichliche Rolle von Nationalleader Heydar Aliyev sowie die Aufmerksamkeit und Fürsorge von Präsident Ilham Aliyev und Erster Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva in diesem Bereich hervor.

Der Generalsekretär betonte, dass die Organisation „Religionen für den Frieden“ von reichen Erfahrungen Aserbaidschans auf dem Gebiet der Förderung des interreligiösen Dialogs und der Zusammenarbeit profitieren wird.