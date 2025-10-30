Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saqr Ghobash hat am 30. Oktober im Rahmen des offiziellen Besuchs in Aserbaidschan die Ehrenallee in Baku besucht. Die Gäste ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten Blumenkranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Man gedachte hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legte man an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Dann besuchte die Delegation die Allee der Märtyrer, wo sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Man legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.