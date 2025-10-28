Vorsitzender des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saqr Ghobash, ist am 28. Oktober zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Am Internationalen Flughafen Heydar Aliyev wo die Flaggen beider Staaten gehisst waren, wurde der Parlamentspräsident von von Ziyafat Asgarov, dem stellvertretenden Vorsitzenden des aserbaidschanischen Parlaments, dem Leiter der Arbeitsgruppe für interparlamentarische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den VAE, Javanshir Pashazade, und weiteren offiziellen Vertretern empfangen.

Im Rahmen des Besuchs wird Saqr Ghobash mehrere Treffen abhalten und Meinungen über die Perspektiven der bilateralen Beziehungen austauschen.