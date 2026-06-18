Vorsitzender des Föderationsrates der Russischen Föderation: Interparlamentarische Zusammenarbeit mit Aserbaidschan entwickelt sich stabil und strukturiert

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Die interparlamentarische Zusammenarbeit zwischen Russland und Aserbaidschan ist ein wesentlicher Bestandteil der alliierten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte der Erste stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates der Russischen Föderation Andrey Yatskin bei der 24. Sitzung der Interparlamentarischen Kommission für Zusammenarbeit zwischen der Milli Majlis (National Versammlung) der Republik Aserbaidschan und der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation.

Er erklärte, die Kommission sei eine der aktivsten interparlamentarischen Plattformen beider Staaten.

„Wir freuen uns, erneut in Baku zu sein, und können mit Zuversicht sagen, dass die freundschaftlichen, kooperativen und bündnisähnlichen Beziehungen unserer Länder auch auf parlamentarischer Ebene vollständig widergespiegelt werden“, betonte Yatskin.

Laut ihm unterstreicht die Regelmäßigkeit der Treffen die Bedeutung der Arbeit der Kommission. Die Sitzungen finden zweimal jährlich abwechselnd in Aserbaidschan und Russland statt, was die Kontinuität des Dialogs und das gemeinsame Interesse an seiner Weiterentwicklung zeige.