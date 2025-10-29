Vorsitzender des Senats von Pakistan: Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev sind nationale Einheit, Identität und Hingabe in Aserbaidschan gestärkt

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

„Wir leben heute in einer Welt voller komplexer Herausforderungen. Die Verfassung spielt dabei die Rolle einer Brücke zwischen Staat und Volk und erfüllt ihre grundlegende Funktion. Dieses Konzept bleibt stets die zentrale Säule im kollektiven Bewusstsein der Nationen“, sagte Syed Yousaf Raza Gilani, Vorsitzender des Senats der Islamischen Republik Pakistan, in seiner Rede bei einer internationalen Konferenz „Die Verfassung als Grundlage der Unabhängigkeit und Souveränität der Staaten in der modernen Welt“ in Baku, die dem 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung Aserbaidschans gewidmet war.

„Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen Punkt in Bezug auf Aserbaidschan lenken. Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev wurden in Aserbaidschan die nationale Einheit, Identität und Hingabe gestärkt. Die Tatsache, dass Präsident Ilham Aliyev dieses Jahr in Aserbaidschan zum ‚Jahr der Verfassung und Souveränität‘ erklärt hat, ist ein deutliches Beispiel für sein Engagement für diese Werte. Heute steht die Souveränität vor verschiedenen Prüfungen. Lassen Sie uns gemeinsam den Prinzipien der Souveränität und Gleichheit verpflichtet bleiben“, schloss er.