Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt
Baku, 13. Oktober, AZERTAC
Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank laden ab heute zu ihrer Jahrestagung ein.
In Washington treffen sich Finanzminister, Zentralbanker, Vertreter der Finanzwirtschaft sowie der Entwicklungszusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht einen Tag später die neue IWF-Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft. Der Währungsfonds hatte vor einigen Monaten ein globales Wachstum für das laufende Jahr von 3,0 Prozent vorhergesagt. Aus Deutschland werden Bundesfinanzminister Klingbeil, Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan und Bundesbankchef Nagel zu der Tagung erwartet.
