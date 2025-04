Baku, 8. April, AZERTAC

„Die Antworten des Hohen Kommissars für Menschenrechte des Europarats, Michael O'Flaherty, auf Fragen von armenischen Abgeordneten in der sogenannten “Parlamentarischen Versammlung des Europarats“ zeigen, dass er völlig ahnungslos in Bezug auf die Sachlage ist“, erklärte die Westaserbaidschanische Gemeinschaft in einer Stellungnahme.

„Es ist inakzeptabel, dass der Hohe Kommissar das Thema der Rückkehr der Armenier nach Aserbaidschan zur Sprache brachte, ohne die Rückkehr der West-Aserbaidschaner nach Armenien, ihrem angestammten Heimatland, zu erwähnen. Wir fordern den Hohen Kommissar auf, nicht ein gefügiges Werkzeug der westlichen Doppelstandards in Bezug auf Menschenrechte in einer Reihe westlicher Institutionen zu sein.

Darüber hinaus sollte der Hohe Kommissar es vermeiden, Äußerungen zu tätigen, die Straffreiheit im Zusammenhang mit dem derzeit in Baku laufenden Prozess fördern. Er sollte die armenischen Behörden auffordern, Kriegsverbrecher auf ihrem Territorium vor Gericht zu stellen, einschließlich derer, die für die Tragödie in Aghdaban vor 33 Jahren verantwortlich sind. Zudem sollte er vom ersten Präsidenten Armeniens, Levon Ter-Petrosyan, eine Erklärung verlangen, der stolz erklärte, dass „wir durch die Vertreibung der Aserbaidschaner ein 600 Jahre altes historisches Ziel erreicht haben“. Der Hohe Kommissar sollte Armenien auch besuchen, um den beklagenswerten Zustand des religiösen und kulturellen Erbes des aserbaidschanischen Volkes zu überwachen und die ethnische Hasspropaganda gegen Aserbaidschaner, insbesondere in den Medien und im öffentlichen Diskurs, zu untersuchen“, hieß es in der Erklärung.