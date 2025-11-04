Wirtschaftsminister Jabbarov: Derzeit werden im Land weiterhin Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaft umgesetzt

Baku, 4. November, AZERTAC

Derzeit werden im Land weiterhin Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaft umgesetzt. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf das Wirtschaftswachstum werden nach einer gewissen Zeitspanne deutlicher spürbar sein. Dies erklärte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, Industrie und Unternehmertum im Parlament am 4. November.

Der Minister sagte, dass die vollständige Nutzung des Mittleren Korridors ein wichtiger Faktor sein wird, der das Wirtschaftswachstum mittelfristig und langfristig beschleunigt.