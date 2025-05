Wladimir Putin: Die Bürger unserer Länder zollen jenen besonderen Respekt, die uns dem Sieg über die Nazi-Invasoren nähergebracht haben

Baku, 3. Mai, AZERTAC

„Ich gratuliere Ihnen aufrichtig zum 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Beim Gedenken an dieses bedeutende Jubiläum erweisen die Bürger unserer Länder jenen besonderen Respekt, die auf den Schlachtfeldern und an der Heimatfront ihre Kraft und ihr Leben geopfert haben, um uns dem Sieg über die Nazi-Invasoren näherzubringen“, schrieb der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin in seinem Glückwunschschreiben an den Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg.

„Ich bin überzeugt, dass die glorreichen Traditionen der Freundschaft und gegenseitigen Hilfe, die in jenen schweren Jahren gefestigt wurden, auch in Zukunft eine verlässliche Grundlage für die Weiterentwicklung der freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan bilden werden“, schrieb Präsident Putin weiter.

„Ich möchte allen in Aserbaidschan lebenden Veteranen meinen aufrichtigen Dank, meine herzlichen Glückwünsche sowie die besten Wünsche für Gesundheit, Frieden und ein langes Leben aussprechen“, fügte der russische Präsident hinzu.