Wladimir Putin: Russland hat stets sehr gute Beziehungen zu Aserbaidschan gehabt und pflegt diese weiterhin

Baku, 5. Juni, AZERTAC

„Wir haben stets sehr gute und freundschaftliche Beziehungen zu Aserbaidschan gehabt und pflegen diese auch weiterhin – sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Bereich“, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin als Antwort auf eine Frage des Vorstandsvorsitzenden von AZERTAC, Vugar Aliyev, bei einem Treffen mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen am Rande des 29. Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg.

Der russische Staatschef erinnerte daran, dass zwischen den beiden Ländern vor einigen Jahren die Erklärung über die verbündete Zusammenarbeit unterzeichnet worden sei, und betonte: „Präsident Aliyev setzt erhebliche Anstrengungen daran, diesen Vertrag mit konkretem Inhalt zu füllen. Dies zeigt sich in den spezifischen Bereichen unserer Zusammenarbeit.“

Unter Hinweis darauf, dass das Volumen der russischen Investitionen in die aserbaidschanische Wirtschaft 10 Milliarden Rubel übersteigt, sagte Wladimir Putin: „Dort sind zahlreiche Unternehmen mit russischem Kapital tätig. Darüber hinaus arbeiten wir auch in humanitären Fragen eng zusammen.“

Ferner betonte er, dass die beiden Länder im Bereich der Logistik über zahlreiche gemeinsame Interessen verfügten. Als Beispiel hob der russische Präsident den Nord-Süd-Transportkorridor hervor.