Xi Jinping: Chinesische Stadt Shenzhen wird im Jahr 2026 Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichten
Baku, 1. November, AZERTAC
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sagte hier am Samstag, dass die chinesische Stadt Shenzhen im November 2026 das Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichten werde.
Es wird das dritte Mal sein, dass China das Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichtet.
