Xi Jinping: Chinesische Stadt Shenzhen wird im Jahr 2026 Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichten

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sagte hier am Samstag, dass die chinesische Stadt Shenzhen im November 2026 das Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichten werde, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichtete.

Es wird das dritte Mal sein, dass China das Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichtet.