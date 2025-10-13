Xi Jinping: Förderung der Entwicklung von Frauen ist gemeinsame Verantwortung internationaler Gemeinschaft

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sagte am Montag, es sei die gemeinsame Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, die Entwicklung von Frauen zu fördern.

In seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie des Global Leaders' Meeting on Women in Beijing sagte Xi, dass Frauen wichtige Schöpferinnen, Förderinnen und Erbinen der menschlichen Zivilisation seien.

Das Treffen am Montag fand laut Xi zum Gedenken an den 30. Jahrestag der Vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing statt, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichthtete.

Der chinesische Staatspräsident sagte, dass die globale Sache der Frauen in den vergangenen drei Jahrzehnten, geleitet vom Geist der Konferenz von 1995, floriert und zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation beigetragen habe.