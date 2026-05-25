Yalchin Rafiyev: Aserbaidschan betrachtet Afrika als einen Kontinent von Partnern, Freunden und gemeinsamen Bestrebungen

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„Afrika entwickelt sich heute zu einer der dynamischsten und vielversprechendsten Regionen der Welt. Seine junge Bevölkerung, die schnell wachsende Wirtschaft, die reichen natürlichen Ressourcen und die zunehmende geopolitische Bedeutung ermöglichen es dem Kontinent, eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung der globalen politischen und wirtschaftlichen Landschaft zu spielen“, sagte der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Yalchin Rafiyev, in seiner Rede auf einer internationalen Konferenz zum Afrika-Tag in Baku.

Er betonte, dass die Afrikanische Union bereits die Vollmitgliedschaft in der G20 erlangt habe, während Afrika weiterhin zwei ständige Sitze im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordere – eine Initiative, die von Aserbaidschan vollständig unterstützt werde.

„Afrika ist für Aserbaidschan kein ferner Kontinent – es ist ein Kontinent von Partnern, Freunden und gemeinsamen Bestrebungen. Unsere Beziehungen beruhen auf gegenseitigem Respekt, Solidarität und unerschütterlicher Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Staaten“, fügte der stellvertretende Minister hinzu.