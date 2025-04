Zahl der Toten in Myanmar steigt auf über 3300

Baku, 6. April, AZERTAC

Acht Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der registrierten Todesopfer auf mindestens 3.354 Menschen gestiegen. Mehr als 220 Menschen gelten weiterhin als vermisst, wie das Staatsfernsehen mitteilte. Experten befürchten, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigen könnte.

Die meisten Toten gibt es demnach in der Nähe der zweitgrößten Stadt Mandalay, wo bislang 2.122 Leichen geborgen wurden. Den Angaben zufolge wurden zudem 4.850 Menschen verletzt.

Mehr als drei Millionen Menschen betroffen - Viele Menschen in dem südostasiatischen Land haben immer noch keine Unterkunft und schlafen im Freien. „Die Zerstörung ist erschütternd“, schrieb der Uno-Nothilfekoordinator Tom Fletcher, der sich derzeit in Mandalay aufhält, auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky . Gleichzeitig fügte er anerkennend hinzu: „Die Widerstandsfähigkeit ist unglaublich.“

Schätzungen der Uno zufolge sind in Myanmar mehr als drei Millionen Menschen von den Auswirkungen des Erdbebens betroffen, das die Region am 28. März mit einer Stärke von 7,7 erschüttert hatte. Das Erdbeben war auch in den Nachbarländern zu spüren gewesen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok stürzte ein 30-stöckiges, in Bau befindliches Hochhaus ein. Dort wurden bisher 22 Tote geborgen.