Zehn aserbaidschanische Staatsbürger erhalten Stipendien für ein Studium in Lettland

Baku, 31. August, AZERTAC

Im Rahmen der Bildungskooperation werden im Studienjahr 2026/2027 zehn aserbaidschanische Staatsbürger mit Stipendien in Lettland studieren.

Nach Angaben der Agentur für Wissenschaft und Hochschulbildung werden die Stipendiaten an verschiedenen lettischen Hochschulen studieren, darunter an der Riga Stradiņš University, der Technischen Universität Riga, der Universität Lettlands sowie weiteren Bildungseinrichtungen.

Aserbaidschan gehört zu den fünf Ländern mit den meisten Stipendiaten unter den insgesamt 22 Staaten, die vom Stipendienprogramm der lettischen Regierung profitieren.