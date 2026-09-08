Zweiter Tag der Baku Climate Action Week 2026 begonnen

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Baku Climate Action Week 2026 (BCAW 2026) wird fortgesetzt. Am zweiten Veranstaltungstag stehen fünf Panels, eine Begleitveranstaltung und mehrere Rundtischgespräche auf dem Programm.

Die zum dritten Mal stattfindende Klimawoche wird in diesem Jahr erstmals parallel zur UN-Klimawoche im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) organisiert. Die bis zum 11. September dauernde Veranstaltung widmet sich der praktischen Umsetzung von Klimamaßnahmen, der internationalen Zusammenarbeit und der Stärkung des Klimaschutzes im Vorfeld der COP31.