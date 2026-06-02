Zweiter Tag des Baku-Energieforums begonnen

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der 31. Baku-Energiewoche hat der zweite Tag des Baku-Energieforums begonnen. Auf dem Programm stehen Diskussionen zu Energiewende, künftigen Energiestrategien, Energieeffizienz, Gasmärkten, Transportkorridoren, Geopolitik sowie regionaler Integration durch grüne Energie.

An dem Forum im Baku Congress Center nehmen rund 600 Delegierte und rund 60 Redner teil. Vertreten sind Teilnehmer aus zahlreichen Ländern Europas, Asiens, des Nahen Ostens und Nordamerikas, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, die USA, China, Japan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

aus Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika, darunter aus Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, China, Japan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Hauptpartner der Veranstaltung ist die SOCAR.