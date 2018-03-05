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    Armenia continues violating ceasefire with Azerbaijan

    05.03.2018 [10:46]

    Baku, March 5, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 87 times throughout the day," the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Shavarshavan in Noyemberyan district and unnamed hills," the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Chilaburt, Yarimja in Tartar, Taghibayli, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Garagashli, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar, Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand," the ministry added.

    AZERTAG.AZ : Armenia continues violating ceasefire with Azerbaijan
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