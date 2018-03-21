Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 101 times
AzerTAg.az
Baku, March 21, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 101 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Dovekh, Shavarshavan, Voskepar villages and unnamed hills in Noyemberyan, Berkaber village and unnamed hills in Ijevan district and nameless hills in Krasnoselsk region," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Tagibayli, Shiklar, Bash Garvand, Novruzlu, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Asagi Veysalli, Gobu Dilgarda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan and Kurdlar villages in Fuzuli, Nuzgar village in Jabrayil as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand," the ministry added.
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