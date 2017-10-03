    • / POLITICS

    POLITICS


    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 102 times

    03.10.2017 [10:31]

    Baku, October 3, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 102 times throughout the day", the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari, Mosesgekh, Nerkin, Karmiragbur and Aygedzor in Berd district, Berdavan, Dovekh and Barekamavan in Noyemberyan distrct, unnamed hills in Ijevan and Krasnoselsk districts", the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Yarimja villages in Tartar, Bash Garvand, Garagashli, Yusifjanli and Merzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand , Ashagi Veyselli, Gobu Dilagarda, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Horadiz and Kurdlar villages in Fuzuli, Nuzgar village in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Goygol, Tartar, Aghdam, Fuzuli and Kojavand ", the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 102 times
    © Content from this site must be hyperlinked when used.
    Report a mistake by marking it and pressing ctrl + enter

    FEEDBACK

    Fields with * are required.

    Please enter the letters as they are shown in the image above.
    Letters are not case-sensitive.
    Related news
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 128 times
    22.09.2017 [21:12]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 128 times
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 127 times
    14.09.2017 [10:54]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 127 times
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 107 times
    05.09.2017 [10:55]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 107 times
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 140 times
    31.08.2017 [10:45]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 140 times
    Other news in this section
    01.10.2017 [11:25]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 140 times
    30.09.2017 [10:56]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 158 times
    29.09.2017 [19:09]
    "TurAz Qartalı - 2017" exercises end in Baku
    29.09.2017 [10:56]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 134 times
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 102 times