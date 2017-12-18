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    Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 112 times

    18.12.2017 [11:12]

    Baku, December 18, AZERTAC

    Azerbaijan’s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. “The Azerbaijani armed forces came under fire 112 times throughout the day,” the ministry said in a statement. “The Azerbaijani army’s positions came under fire from Armenian villages, including Aygeovit in Ijevan district, Voskevan in Noyemberyan district, Mosesgekh, Chinari in Berd district and unnamed hills,” the ministry said.

    “The army’s positions also came under fire from the Armenian-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Chilaburt villages in Tartar, Taghibayli, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Garagashli, Sarijali, Ajarli, Yusifjanli and Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Kurdlar villages in Fuzuli, Mehdili village in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Fuzuli districts,” the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 112 times
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