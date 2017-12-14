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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 127 times

    14.12.2017 [11:36]

    Baku, December 14, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire from grenade-launchers and large-caliber machine guns 127 times throughout the day," the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Shavarshavan in Noyemberyan district, Paravakar in Ijevan district, Aygeovit in Ijevan district, Mosesgekh, Chinari, Aygedzor in Berd district and unnamed hills in Krasnoselsk district," the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Chilaburt villages in Tartar, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Garagashli, Kangarli, Sarijali, Ajarli, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Kurdlar, villages in Fuzuli, Mehdili village in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand and Fuzuli," the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 127 times
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